Reed TechR presenta Reed Tech SingleSource for Medical Devices che supporta i requisiti UDI in tutto il mondo

– Nel mercato globale di oggi, i Regulatory Affairs professionisti hanno sempre piu’ bisogno di competenze specialistiche per navigare, comprendere e reagire alle sfumature specifiche territoriali del processo di presentazione elettronica. “Stiamo assistendo ad uno tsunami di regolamentazioni UDI in merito ai dispositivi medici in tutto il mondo e i nostri clienti ci hanno chiesto come potevamo aiutarli. Noi svolgiamo il lavoro pesante di monitorare costantemente le normative relative all’UDI e leggiamo attentamente le specifiche tecniche dettagliate, introducendo questa conoscenza all’interno del nostro sistema in modo tale che i nostri clienti possano concentrarsi sullo svolgimento dei loro lavori principali senza sentirsi sopraffatti”, ha dichiarato Arshad Rahman, Direttore Generale della divisione scienze della vita di Reed Tech. “In un mondo sempre piu’ complesso, la nostra SingleSource for Medical Devices fornisce una soluzione globale economica e modulare che aiuta i nostri clienti a gestire e distribuire informazioni di prodotto valide ai destinatari mondiali dei dati UDI.”

Per i costruttori di dispositivi medici, Reed Tech fornisce soluzioni, servizi e consulenza specifiche UDI, riducendo il carico interno della ricerca delle regole di mercato richieste per validare, gestire e presentare alle agenzie di regolamentazione. Il sistema SingleSource e’ ospitato da Reed Tech, un repository online con governance e controlli per la qualita’, l’integrita’ e la sicurezza dei dati. Questa soluzione globale puo’ agire senza soluzione di continuita’ come “unica fonte di verita’”, offrendo ai produttori di dispositivi medici la possibilita’ di distribuire in modo sicuro e efficiente dati UDI accurati sui prodotti a piu’ agenzie di regolamentazione e ai partner commerciali di tutto il mondo, ognuno con requisiti locali diversi, oppure puo’ integrarsi con i sistemi PIM/MDM esistenti e fornire il supporto “ultimo miglio”.

Utilizzando l’esperienza maturata in oltre un decennio come fornitore leader di informazioni UDI alla FDA (che rappresenta quasi un quarto dell’intera documentazione UDI del settore), Reed Tech ha progettato il sistema SingleSource for Medical Devices per gestire i dati UDI durante l’intero ciclo di vita del prodotto in un ambiente SaaS conforme e ha incluso la scalabilita’ per volumi e canali dati aggiuntivi. Poiche’ il numero delle entita’ globali che richiedono informazioni UDI sui dispositivi medici e’ in aumento, Reed Tech aggiungera’ canali selezionabili per l’invio dei dati agli organismi di regolamentazione e per la messa a disposizione contemporaneamente dei dati ai partner commerciali. La gestione strategica dei dati di prodotto, supportata da una profonda conoscenza delle normative sui dispositivi medici e dei requisiti dei dati UDI degli utenti, contribuira’ in ultima analisi a migliorare i risultati sia per gli operatori sanitari che per i pazienti.

Reed Tech presentera’ le fasi di implementazione e consegna durante il 2019, in previsione del termine di presentazione, stabilito a maggio 2020, dell’UDI EU Medical Device Regulation (MDR). Le aziende di dispositivi medici e altre parti interessate possono contattare Reed Tech per avere maggiori informazioni o richiedere una dimostrazione. Visitate il nostro sito su ReedTech.com.

Reed Tech e’ il fornitore delle migliori soluzioni e servizi basati su informazioni che rispondono alle esigenze dell’industria delle scienze della vita, delle agenzie governative e del mercato della proprieta’ intellettuale. I nostri clienti si trovano in tutto il mondo e includono un vasto range di produttori farmaceutici e di dispositivi medici, il governo degli Stati Uniti (U.S. Patent and Trademark Office), numerose autorita’ competenti per il rilascio di brevetti, aziende di proprieta’ intellettuale e studi legali. La cultura aziendale e’ guidata da un impegno per l’eccellenza, l’innovazione e una forte dedizione ai nostri clienti, dipendenti e comunita’. Reed Tech e’ un’azienda LexisNexis.

