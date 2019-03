Nuove offerte per la luce su Irenlucegas.it con l’arrivo della primavera!

(Genova, 25 marzo 2019) – Genova, 25 marzo 2019 – Il Servizio di Maggior Tutela cessera’ presumibilmente entro la fine del 2020. Per individuare le migliori offerte oggi disponibili sul mercato e’ importante muoversi per tempo, evitando cosi’ di dover scegliere all’ultimo. Iren luce gas e servizi mette a disposizione dei nuovi clienti numerose tipologie di offerta luce, per venire incontro alle esigenze piu’ diverse degli italiani. Potete trovare qui tutte le offerte Iren per il contratto luce.

Diversi i clienti, diversa l’offertaNon tutti i clienti che utilizzano quotidianamente l’energia elettrica hanno le stesse esigenze. C’e’ infatti chi predilige un’offerta con un costo piu’ basso, ma anche chi preferisce scegliere un contratto che garantisca non solo un buon prezzo per l’energia elettrica, ma anche alcuni servizi aggiuntivi. Per indirizzare questa esigenza, Iren propone Tuttoaposto Luce, un’offerta che garantisce un bonus di ben 30 euro a tutti i clienti che la sottoscrivono. E’ inoltre inclusa nell’offerta una polizza assicurativa gratuita di IMA Italia Assistance S.p.A. che copre i piu’ comuni piccoli guasti domestici e garantisce l’intervento gratuito in loco di un professionista. Il prezzo dell’energia e’ fisso e invariabile e ha una durata di ben 24 mesi. Cio’ significa che il costo della componente energia non verra’ modificato nei due anni successivi alla sottoscrizione del contratto.

Prezzo bloccato per la componente energia e adesione in selfcareIn aggiunta alla Tuttoaposto luce, Iren propone l’offerta Iren Energia Web che garantisce un costo della materia energia molto competitivo e bloccato per 12 mesi. Il prezzo e’ monorario, questo significa che il cliente paghera’ la stessa per il consumo di energia elettrica indipendentemente dall’ora del giorno in cui si utilizzano gli elettrodomestici in casa.

Come cambiare gestoreLa possibilita’ di scegliere le migliori offerte per l’energia elettrica non ha portato negli ultimi anni molti italiani a cambiare gestore. Le motivazioni di questa situazione sono spesso correlate al timore di avere criticita’ in fase di cambio operatore, o anche al fatto che molti siano preoccupati dall’eventualita’ di dover compilare numerosi moduli o assolvere questioni burocratiche. In realta’, per cambiare gestore e’ sufficiente che il titolare del contratto abbia a disposizione una vecchia bolletta e un documento di identita’. Una volta in possesso di queste informazioni, si potra’ semplicemente contattare Iren attraverso il sito web, oppure al numero verde 800969696, o presso gli sportelli e store presenti sul territorio, e aderire all’offerta scelta. Cambiare gestore non comporta alcuna interruzione del servizio ne’ alcun costo per il cliente. Inoltre sara’ il nuovo gestore a farsi carico in toto delle diverse incombenze burocratiche, senza coinvolgimento del cliente e in modo totalmente trasparente.

Sito Web: https://www.irenlucegas.it/

