Nel centrodestra si esulta… e qualcuno fa le corna

Potenza, 24 mar. ‘Non e’ vero ma ci credo’, oppure ‘non dire gatto finche’ non ce l’hai nel sacco’: sono le massime ormai popolari che sembrano ispirare i big del centrodestra nazionale e lucano riuniti nel quartier generale del candidato Vito Bardi. “Cautela cautela” predicano, abbastanza inutilmente, Giuseppe Moles (Fi) e Edmondo Cirielli (Fdi), ancora dopo la seconda proiezione che accredita di ulteriori decimali di consensi il generale in pensione della Gdf rispetto ai competitor. Qualcuno fra i simpatizzanti si lascia andare a manifestazioni di giubilo che stridono con la scaramanzia dei politici di lungo corso. E cosi’ non sorprende che faccia la loro comparsa anche il gesto apotropaico per eccellenza, quello delle corna, con entrambe le mani, ad abundantiam, da parte di strettissimi consiglieri dell’austero generale, possibile nuovo presidente della Basilicata.

(Adnkronos)