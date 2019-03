Maltempo: in veneto stato di attenzione per forte vento

Venezia, 25 mar. (AdnKronos) – In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensita del vento), fino alle ore 14 di domani, martedi 26 marzo.

Queste le previsioni meteo: “tra lunedi pomeriggio 25 marzo e martedi mattina 26 marzo, venti a tratti forti in montagna, con raffiche di Foehn nelle valli e su zone pedemontane, e sul resto della regione per rinforzi di Bora sulla costa e pianura limitrofa e raffiche in occasione di eventuali temporali”.

