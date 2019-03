Maltempo: assessore veneto, ‘pronti a mettere a punto nostro sistema allerta e previsione piene’ (2)

(AdnKronos) – “Sta destando molta attenzione, a piu livelli, il modello meteo idrogeologico e idrodinamico che la Regione Veneto ha avviato dal 2014 – sottolinea l’assessore Bottacin – siamo gli unici in Europa a disporre di un sistema che ci permette di prevedere se i corsi d’acqua esonderanno, dove e a che ora. Sapere che sara fonte di approfondimento da parte della Protezione Civile nazionale per diventare un modello di riferimento nazionale ci inorgoglisce molto e dimostra quanto sia avanzata la nostra organizzazione in questo campo”.

Tra i relatori del seminario di Padova c’era anche Angelo Borrelli, Capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale che ha illustrato come in Veneto, in occasione dell’emergenza dello scorso anno, e stato applicato per la prima volta quanto previsto dal nuovo Codice di Protezione Civile nazionale. “Il Veneto e all’avanguardia nella Protezione Civile” ha dichiarato Borrelli nell’occasione, “lodando l’organizzazione dell’emergenza nella nostra Regione e dichiarandosi disponibile ad un approfondimento tecnico per verificare se il modello di previsione delle piene possa diventare riferimento nazionale”, ha concluso Bottacin.

(Adnkronos)