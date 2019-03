Napoli, 25 mar. Una donna di 76 anni e’ stata trovata morta in casa in via Santa Lucia ai Filippini al civico 176 al terzo piano. L’anziana e’ stata trovata gia’ cadavere sul letto, legata e imbavagliata. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri che sono sul posto.

(Adnkronos)