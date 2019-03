La scienza si racconta alla citta’, e si fa partecipata

(Milano, 25 marzo 2019) – Milano, 25 marzo 2019 – L’8 aprile 2019, dalle 14.30 alle 16.45, i promotori del progetto MEETmeTONIGHT, in collaborazione con l’associazione Scienza under 18 e Centrale dell’Acqua di Milano, organizzano a un evento presso la sede di Centrale dell’Acqua, in Piazza Diocleziano 5 a Milano. L’evento e’ parte di un percorso di scienza partecipata e di cittadinanza scientifica iniziato con l’edizione 2018 di MEETmeTONIGHT. Durante l’incontro si discutera’ degli esiti intermedi del percorso di Ricerca Responsabile e si condividera’ come concretamente si strutturano i laboratori di scienza partecipata direttamente nelle scuole, tra ricercatori, studenti e societa’ civile. I filoni scientifici al centro dei lavori sono ad alto impatto sociale, studiano sostenibilita’ e comportamento umano tra nuovi cibi, differenti utilizzi dell’acqua e potenziamento del cervello. Saranno presenti studenti, docenti, ricercatori universitari, giornalisti, rappresentanti della politica, della societa’ civile e del mondo industriale. L’incontro, che si svolgera’ in una delle palestre di scienza partecipata in citta’, inaugurata da MM per diffondere l’educazione ambientale sulla risorsa idrica, sara’ inoltre un punto di partenza per coinvolgere in modo piu’ attivo la cittadinanza nel ripensare la scienza e la sua applicazione in un orizzonte responsabile. A margine dell’evento e’ prevista la possibilita’ di effettuare un’esperienza in realta’ aumentata sul sistema idrico di Milano.

La partecipazione e’ libera, ma l’iscrizione e’ obbligatoria, si prega di compilare il form reperibile al link: https://goo.gl/forms/4ACfYfXwg7MJ6Lg23

Maggiori informazioni al link: https://www.unimib.it/news/meet-partecipare-sperimentando-sperimentare-partecipando-percorso-cittadinanza-scientifica-e-rri

