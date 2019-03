Il chatbot in ambito finanziario di Objectway al Convegno Nazionale CINI sull’intelligenza artificiale

– MILANO, 25 marzo 2019 /PRNewswire/ — Objectway ha presentato il contributo “Un Agente Dialogante in Ambito Finanziario per il progetto Unified Wealth Management Platform” al workshop tematico “AI for Finance, Commerce and Legal Issues” all’interno di Ital-IA, il primo Convegno nazionale CINI sull’intelligenza artificiale, svoltosi il 18 e 19 marzo a Roma, presso la sede di Confindustria.

L’evento nasce per sviluppare obiettivi comuni tra istituzioni pubbliche, industria e ricerca scientifica, per “fare rete” tra tutte le realta’ italiane interessate a cogliere le potenzialita’ di sviluppo legate all’Intelligenza Artificiale, considerata la tecnologia piu’ strategica e dirompente del XXI secolo. E’ la prima volta, infatti, che in un convegno si uniscono tutte le forze scientifiche italiane, dall’universita’ ai centri di ricerca pubblici (come il CNR e l’Istituto Italiano Tecnologia), dalle industrie e start-up italiane fino alle Istituzioni.

Il progetto di Objectway, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro, intende implementare nel mondo delle istituzioni finanziarie un nuovo modello di servizio che utilizza l’intelligenza artificiale per lo svolgimento di funzioni informative e dispositive tramite un agente dialogante.

Il chatbot e’ stato implementato considerando le specificita’ del settore finanziario e l’uso del linguaggio naturale (Natural Language Processing) permette di ridurre la complessita’ dell’interazione. Inoltre, il bot agisce in maniera reattiva, rispondendo alle richieste dell’utente sia di natura informativa, sia dispositiva. Il chatbot evita di richiedere informazioni gia’ in suo possesso, riconoscendo, ad esempio, i beneficiari di bonifici ed e’ inoltre in grado di gestire la disambiguazione dei termini ponendo ulteriori domande.

“Oltre a questo agente dialogante stiamo lavorando per supportare l’erogazione della consulenza con un’attivita’ di analisi predittiva,” ha spiegato Georgios Lekkas, Chief Product Officer di Objectway. “Nel segmento del wealth l’automazione deve supportare la personalizzazione del servizio, in un ambito in cui la capacita’ dell’intelligenza artificiale di motivare i suggerimenti forniti e la relazione dell’advisor con il cliente rimangono fondamentali.”

