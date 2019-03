i nuovi lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi nella settimana entrante

Continuano i lavori di asfaltatura in citta’. Si lavora intensamente su strade, marciapiedi e messa in sicurezza.

Per non rallentare la circolazione ove possibile i lavori sono svolti sempre di notte (tre quarti dei lavori vengono fatti in notturna).

L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Micalizzi commenta: “Stiamo approfittando del periodo di bel tempo e assenza di pioggia per accelerare il piu’ possibile asfaltature di marciapiedi e strade. E’ un grosso impegno in termini economici e organizzativi, ma e’ anche uno dei passaggi fondamentali per rendere piu’ sicura e decorosa la nostra citta’. Ringrazio i cittadini per la pazienza che dimostrano nell’affrontare i piccoli disagi che questi lavori comportano. Sono tanti piccoli lavori che, come i tasselli di un mosaico, vanno a comporre una rete viaria e pedonale di qualita’ come la nostra citta’ si merita di avere”.

Stato dei lavori in corso questa settimana e la prossima

In fase di ultimazione corso Milano, via E. Filiberto e via Verdi (150 mila euro).

E’ terminato il lavoro di asfaltatura della rotonda Giustiniani, davanti all’ospedale (25.000 euro).

E’ stato asfaltato anche un tratto di via Guizza (23 mila euro circa).

Si lavora inoltre in centro per sistemare il materiale lapideo (dietro Duomo, via Accademia, riviera Tito Livio…).

venerdi notte si eseguira’ il tratto finale di via Romana Aponense verso Abano (60 mila euro).

Il comparto Brusegana e’ terminato con il rifacimento delle vie Monte Lister, Monte Rosso, Monte Rua, via Ciamician, via Monte Sirottolo (150 mila).

La settimana prossima ci saranno nuove asfaltature e marciapiedi nel comparto Palestro (via Monte Sabotino, Cremona, via Piave ecc).

Attualmente stiamo lavorando a Torre per i marciapiedi via Ampezzan, Col. Piccio, Luxardo e Formis e Ugolini (60 mila).

La settimana prossima si eseguiranno al Forcellini i marciapiedi di via Proust, Montaigne, Badin.

Conclusa l’asfaltatura di 1 km di via Forcellini.

Nelle prossime settimane partiranno lavori di asfaltatura notturna anche nell’asse di via Vigonovese – Baviera – Gambetta (70.000 euro).

A breve verranno fatti anche i marciapiede a tratti in via Maroncelli.

Infine, la settimana prossima parte la pista ciclopedonale via Monta’.

