HR & Cyber Security: oltre l’awareness. Seminario per le funzioni HR.

(Milano, 25 marzo 2019) – Milano, 25 marzo 2019 – Sebbene numerosi studi, ricerche ed analisi di importanti societa’ di consulenza, di tecnologie e think-thank (IBM, Verizon, McKinsey e World Economic Forum) abbiano evidenziato come larga parte degli incidenti per la Cyber Security, siano riconducibili al fattore umano, le minacce Cyber sono spesso percepite solo come un problema tecnico, in carico ai tecnici.

Il seminario sara’ una importante occasione di approfondimento sul ruolo della direzione HR nella prevenzione delle minacce Cyber, collegate ai comportamenti dei dipendenti.

La funzione Risorse umane e’ sempre piu’ coinvolta nei processi di digital transformation, l’aiuto e la sensibilizzazione dei dipendenti sulle minacce Cyber puo’ diventare una componente standard del nuovo digital mindset.

Data e oraven 12 aprile 2019 09:00 – 11:00 CEST

Localita’Winch Srl Via Euripide, 1 20145 Milano

Programma:09:15 Registrazione 09:30 Benvenuto e inizio seminario 11:00 Chiusura seminario

Per informazioni telefono 02/87343031 – [email protected]Sito web: link

