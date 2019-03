Ex-Otago, ‘Solo una canzone’e’ il nuovo singolo insieme a Jack Savoretti

25 Marzo 2019

Finalmente in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali ‘Solo una canzone’ feat. Jack Savoretti, nuova speciale versione del brano che gli Ex-Otago hanno cantato al Festival di Sanremo, arricchita dalle sonorità folk e graffianti del cantautore italo-britannico Jack Savoretti, che con la band condivide anche le origini genovesi.

Con il prezioso contributo della voce ruvida e calda di Savoretti, l’incantevole ballad che racconta l’amore “adulto”, che non si sgretola alla prima difficoltà e che deve essere nutrito giorno dopo giorno diventa un pezzo dal respiro internazionale, ma allo stesso tempo romantico e appassionato nella migliore tradizione Otago. La voce di Savoretti si amalgama alla perfezione con le sonorità “nude” e con la ricchezza orchestrale del brano: l’artista, cresciuto con la musica cantautorale americana, inglese e italiana, è da tempo ammiratore della band, che a sua volta ha trovato fin da subito una grandissima alchimia musicale con lui e con il suo groove graffiante.

La band e l’artista saranno, separatamente, presto in tour al Gran Teatro Geox di Padova. Gli Ex-Otago il 4 aprile e Jack Savoretti il 16.

(Zed Live)