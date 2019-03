Europee, Zingaretti: ‘Presto logo e programma lista unitaria’

Il segretario del Pd: “Salvini va fermato, noi l’alternativa”



Roma, 25 mar. “Ci batteremo per salvare l’Europa nella maniera piu’ unitaria possibile. Dobbiamo costruire questa lista nuova e un programma di grande rinnovamento e credo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni presenteremo il logo e anche i punti piu’ salienti del programma per voltare pagina”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Salvini va fermato e l’alternativa a Salvini e al centrodestra siamo noi. Un Pd che deve diventare piu’ forte e un nuovo centrosinistra”. Il risultati della Basilicata dimostrano che “bisogna continuare a rinnovare, a radicare e ad allargare”. L’esito del voto “conferma che l’alternativa al centrodestra e a Salvini siamo noi, il Pd che deve diventare piu’ forte e un nuovo centrosinistra” aggiunge poi a margine della commemorazione del 75esimo anniversario delle Fosse Ardeatine. “Sembra strano, ma non facciamo finta di dimenticare che purtroppo neanche questo era scontato, visto che dal voto politico il vero tema era una marginalita’ assoluta del Pd e l’inesistenza di una coalizione competitiva”.

(Adnkronos)