Bpvi: risparmiatori, salvini irritato per ritardi mef a firma decreti

Treviso, 25 mar. (AdnKronos) – “Ieri sera a Treviso incontro con il Ministro Salvini e il Presidente Zaia sul tema risparmiatori e Decreti Attuativi. Entrambi hanno manifestato il loro disappunto per i ritardi del MEF nella firma e emanazione dei Decreti. Abbiamo fatto loro presente che ogni giorno perso per noi inasprisce gli animi dei risparmiatori e crea tensioni. Il tema sembra che siano i tempi di risposta della Commissione Europea sul contenuto. Dello stesso avviso e stessa posizione anche il Ministro Di Maio che in queste ore ci ha contattato”. Lo sottolinea, in una nota, l’Associazione ‘Noi che credevamo nella Bpvi’.

“Abbiamo comunque chiesto e ribadito la volonta di incontrare il Premier Conte su diverse tematiche governative. A noi preme sottolineare come, ancora una volta, vi siano piani diversi tra banche e risparmiatori da parte della Commissione Europea che, infatti, inchioda il MEF per una risposta su di noi per molte settimane e decide invece sugli aiuti molto piu congrui dati ad Intesa in sole 24 ore. Abbiamo per questo chiesto un incontro con la Commissaria Vestager al fine di portare le nostre rimostranze”, ricorda.

(Adnkronos)