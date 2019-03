Spiagge: federconsorzi, per pineta di jesolo incontro con regione

Venezia, 24 mar. (AdnKronos) – “A Jesolo la situazione piu difficile, come ormai di consueto, e quella che riguarda la zona Pineta, per una distanza di circa 2,5 chilometri. Per ripristinare la spiaggia e renderla fruibile per i turisti, serviranno circa 50mila metri cubi di sabbia. Il resto della situazione e sostenibile; serviranno circa 10mila metri cubi di sabbia nella zona del Faro (quindi foci del Sile, cosiddetta Piave Vecchia)”. Cosi, all’Adnkronos, Renato Cattai, presidente Federconsorzi Jesolo, spiega lo stato delle coste sul litorale

“Gli enti competenti hanno iniziato la sistemazione dei mini pontili tra il Villaggio Marzotto ed il Camping Malibu. Quindi per la sistemazione della spiaggia da lunedi partiranno i lavori dalla zona ospedale fino al Faro (con esclusione del Lido di Ponente). Per tutta la parte che va dal Villaggio Marzotto (zona piazza Torino) fino al Faro, la spiaggia sara pronta per Pasqua, al massimo la settimana successiva), spiega.

“Per la parte piu critica, quella della Pineta, non ci sono ancora tempi certi per l’avvio della Regione. Martedi ho un incontro con Regione e Genio Civile: stiamo spingendo per l’avvio quanto prima, in modo che la spiaggia possa essere pronta per il 20 maggio”, conclude.

