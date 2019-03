“Sei un eroe”, Dybala invita Ramy

Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Sei un eroe. So che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorrei invitarti allo Stadium a vedere una partita della Juventus. Spero di conoscerti”. E’ il messaggio audio inviato da Paulo Dybala, numero 10 della Juve, a Ramy, uno dei ragazzini presenti sul bus dirottato e incendiato lo scorso 20 marzo a San Donato Milanese che con le loro telefonate hanno sventato la strage e salvato i loro compagni. Una sorpresa apprezzata dal giovane, grande fan del campione argentino. “Il mio sogno – risponde Ramy in un messaggio – e’ vederti presto e trascorrere una bella giornata con te”.

