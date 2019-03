Salvini rompe il silenzio elettorale

“La Basilicata da stasera sara’ governata dalla Lega” ha detto durante un comizio a Treviso. Nella stessa giornata anche tweet per invitare i lucani a votare il Carroccio: “Liberatela da Pd e sinistra”



Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “La Basilicata da stasera sara’ governata dalla Lega dopo 20 anni di sinistra”. E’ quanto ha detto Matteo Salvini, intervenendo a un comizio a Treviso, prima della chiusura dei seggi in Basilicata. “Togliamoci dalla testa i sondaggi. Torniamo ad avere quella grinta e quella cattiveria di 5 anni fa quando la Lega era al 4%. Mai montarsi la testa. Dobbiamo dimostrare alla gente che ci siamo”. E poi aggiunge: “Se ci date una mano, il 26 maggio c’e’ l’appuntamento con la storia e l’Europa finalmente cambia”. Ma gia’ qualche ora prima aveva rotto il silenzio elettorale con un tweet per invitare gli “amici Lucani” ad andare a votare. “C’e’ tempo fino alle 23 per liberare la Basilicata da Pd e sinistra, fatemi e fatevi questo regalo!” ha cinguettato, invitando i lucani, chiamati a scegliere il futuro governatore, a votare Lega con l’hashtag coniato per l’occasione, #oggivotolega.

(Adnkronos)