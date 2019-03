Salvini prepara tour Ue

Europee



L’uomo di punta del vicepremier a Bruxelles, Marco Zanni, parla all’AdnKronos dei nuovi equilibri



Roma, 24 mar. (AdnKronos) – di Francesco SaitaPer cambiare l’Europa puntiamo a “130-140 eletti dai partiti della rete sovranista in Ue, che si uniranno sotto le insegne della nuova ‘l’Alliance of european people and nations’ (Aepn)”. L’eurodeputato Marco Zanni, uomo di punta di Matteo Salvini a Bruxelles, uscito dall’ultimo federale di via Bellerio con i gradi di responsabile esteri della Lega, all’AdnKronos parla dei nuovi equilibri che si stanno costruendo in Ue.

Nel frattempo Salvini, finita la campagna per le regionali, iniziera’ il tour europeo: di persona in Francia, Germania e Austria, con video-messaggi negli altri Paesi. “Il nome del gruppo sovranista, che potrebbe essere Aepn, oltre alle parola ‘nazione’, per noi fondamentale, vogliamo tenere viva la parola ‘Europa’, perche’ noi siamo per un radicale cambiamento, non certo per la distruzione”, sottolinea Zanni. Ma il senso ultimo politico e’ dato dalle parole ‘nazioni’ e ‘persone’: “Noi vogliamo infatti una nuova Europa che sia di coordinamento tra nazioni con pari diritti, con la loro sovranita’ e i loro popoli” perche’ “non deve prevalere la cosidetta sovranita’ europea, che e’ una chimera che vogliono solo Prodi, Monti e Draghi. La supremazia delle Costituzioni nazionali sui Trattati e’ un punto fondamentale”.

TRE STEP – Tra poco Salvini chiudera’ i tour elettorali, da ultimo quello in Basilicata. Poi partira’ la fase operativa per la Ue, ideata su tre step, per arrivare al varo della nuova alleanza: “Salvini, entro meta’ aprile, fara’ una prima conferenza stampa, a Roma o a Milano, in cui, affiancato da alcuni esponenti di partiti sovranisti e identitari, lancera’ il nostro manifesto per l’Europa”.

“Da li’, prevediamo di raccogliere, di giorno in giorno, l’adesione di altri partiti europei; dentro ci saranno tanti, a partire dal Rassemblement National di Marine Le Pen, dall’Fpo di Strache, dai tedeschi di Afd e poi gli altri: guardando fino a Vox in Spagna e agli olandesi di Forum for democracy”, aggiunge il responsabile esteri della Lega.

EUROPA – Nel frattempo Salvini potrebbe decidere di fare qualche tappa in Europa, andando in Francia, Germania e Austria, mentre nei paesi di frontiera della Ue, in quelli piu’ piccoli arriveranno video-contributi del leader italiano: “La sua ormai e’ una leadership internazionale – aggiunge Zanni – in Europa e’ il simbolo del cambiamento che tutti aspettano”.

Poi, tra fine aprile e prima settimana di maggio, la seconda tappa verso l’Alleanza: “Stiamo pensando ad organizzare un grande evento, con tutti i leader europei pronti a condividere la nostra agenda: con Salvini ci saranno di sicuro l’austriaco Strache e Marine Le Pen”. “Evento di chiusura poi il 18 maggio, in una grande piazza, come lo scorso 8 dicembre”.

ORBAN – Capitolo Orban. “Il primo aprile sono a Budapest – rivela Zanni -. Quella del leader ungherese e’ una vicenda importante, Salvini tiene in piedi i rapporti con lui”. E “sappiamo che dentro al Ppe ci sono tante delegazioni stanche, che vorrebbero politiche popolari diverse – conclude Zanni -, come gli sloveni e i bulgari”.

(Adnkronos)