Incendio al Tmb di Rocca Cencia



Roma, 24 mar. (AdnKronos) – Un incendio e’ divampato nell’impianto Tmb di Rocca Cencia a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. L’area interessata risulta isolata. Sono ancora in corso le operazioni per spegnere il rogo e al momento non risultano feriti. A dicembre dello scorso anno, sempre nella capitale, l’incendio che ha distrutto l’impianto Tmb Salario.

(Adnkronos)