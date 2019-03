Nave crociera in panne: evacuati in 300, tre feriti gravi

Stoccolma, 24 mar. (AdnKronos/dpa) – Sono circa 300 i passeggeri portati in salvo dei 1.373 a bordo della nave da crociera in avaria al largo della costa occidentale della Norvegia per un guasto al motore. Sarebbero 16 i feriti, tre di loro sarebbero gravemente feriti, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ‘NTB’.

La nave ‘Viking Sky’ trasportava 915 passeggeri e 458 membri dell’equipaggio. Diversi elicotteri e navi stanno aiutando l’evacuazione dei passeggeri a bordo, secondo quanto ha riferito il servizio di salvataggio marittimo norvegese. Un passeggero ha twittato che l’equipaggio della nave ha fatto un lavoro fantastico per tenere tutti a proprio agio. Il ‘Viking Sky’ e’ stato battezzato nel 2017 e naviga sotto una bandiera norvegese.

