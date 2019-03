Montagna: a cortina si scia anche in aprile

Cortina, 24 mar. (AdnKronos) – Sole e campioni, selfie e ancora tante curve sulla neve, nel dolce abbraccio della primavera. Cortina d’Ampezzo si prepara al gran finale di stagione con eventi per tutti i gusti. In questi giorni sulle piste sono impegnati, nelle loro ultime fatiche agonistiche, i campioni del Circo Bianco che si danno battaglia per i titoli nazionali nei Campionati Italiani Assoluti. Teatro delle loro sfide sono la Vertigine, la nuova pista per i Mondiali 2021 inaugurata proprio in questa occasione, e la Druscie A, anch’essa rinnovata per l’evento iridato. Per tutti gli altri, invece, la neve di Cortina D’Ampezzo e, intanto, bellissima: fra Tofane, Cinque Torri e Lagazuoi si scia fino al 7 aprile, fino a Pasqua al Cristallo, anche oltre e fino ad inizio maggio al Faloria.

“La nevicata di febbraio e stata determinante – spiega Marco Zardini, presidente del Consorzio Skipass degli impianti a fune di Cortina, San Vito, Auronzo, e Misurina -. Grazie alle temperature fresche notturne, in queste settimane, si sono create ottime condizioni per lunghe sciate primaverili”. Il manto e perfetto e c’e piu tempo per curare slalom e tintarella, mentre tanti eventi riempiono queste ultime grandi ore alpine.

Sciare, dopotutto, non e sinonimo di inverno. L’avvento della primavera significa una maggiore fruibilita delle ore di luce diurne e, di conseguenza, la possibilita di sfruttare a pieno sia le prime ore del mattino sia le ultime del tardo pomeriggio. Per permettere agli sciatori di approfittare del firn di primavera, gli impianti stessi seguono il ritmo del sole: e cosi, nel weekend, alcuni impianti aprono prima (alle ore 8:00 la seggiovia Pie Tofana-Duca d’Aosta e la seggiovia Duca d’Aosta-Pomedes), e altri chiudono piu tardi (come la Funivia Faloria e la Seggiovia Rio Gere, che prevede l’ultima corsa alle 17).

(Adnkronos)