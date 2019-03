Montagna: a cortina si scia anche in aprile (3)

(AdnKronos) – Anche il rifugio Scoiattoli punta al dopo sci d’autore: domenica 7 aprile la festa si sposta nel comprensorio di Lagazuoi, 5 Torri Giau con un programma a tutto relax. Per festeggiare l’arrivo della primavera la famiglia Lorenzi propone una domenica all’insegna della musica, del divertimento e #8230; del coraggio: chi osera sciare in costume avra un drink in omaggio. Per tutti, poi, sara possibile provare gratis una calda abluzione nella super iconica vasca botte esterna, in legno d’abete, ascoltando musica fino al tramonto.

Altra pista, altra gara. Il 7 aprile al Faloria va in scena la consueta festa di fine stagione, fra sole, musica e un caldo arrivederci. La XVI edizione del Faloria Ski challenge prevede una gara di gigante aperta a tutte le categorie.

