Montagna: a cortina si scia anche in aprile (2)

(AdnKronos) – Il 31 marzo, con la regia di Fondazione Cortina 2021 e sotto l’egida di Red Bull, c’e un evento da non perdere per imparare a dar del tu alla grande campionessa Sofia Goggia. Con una stagione memorabile, costruita con tenacia, nonostante l’infortunio che l’aveva bloccata, lo scorso autunno, a poche settimane dal via della coppa del Mondo, Goggia, rientrata in pista solo a gennaio, ha saputo tornare subito a vincere (due podi ed una vittoria), oltre che a medaglia, con lo splendido argento iridato in superG, ottenuto ad ?re, in Svezia poco piu di un mese fa.

La campionessa olimpica 2018 di discesa libera dara a tutti appuntamento al Faloria per una delle gare piu pazze e trendy, organizzate dal marchio del piu famoso degli energy drink. Si parte come in una mass start, ma gli sci non ci sono: stanno oltre la linea del traguardo e serve correre scarponi ai piedi, per conquistarli. Poi giu in libera, cercando, almeno nei sogni, di avvicinarsi al tempo di lady Sofia che poi sara a disposizione di fan e amici al traguardo. (Informazioni su www.redbull.com/it-it/events/discesa-libera-goggia).

Il Col Druscie, col suo rifugio sospeso a 1.778 metri e a 360 gradi sulle emozioni delle Dolomiti, patrimonio Unesco, fa le ore piccole e gli straordinari di primavera. Ogni sera e possibile prenotare un tavolo al ristorante e cenare a lume di candela e di stelle. (Informazioni e prenotazioni: [email protected] o 340 796 7039 – 0436 862 372). Sabato 6 aprile, poi, grande festa di chiusura della funivia Freccia nel Cielo che quest’anno celebra anche gli imminenti lavori del rifacimento del primo tronco dell’impianto, dando cosi l’inizio al new deal del comprensorio in vista dei Mondiali 2021.

