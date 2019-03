Metro chiusa, pugno duro della sindaca Raggi

“In settimana risolto contratto con ditta di manutenzione”



Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Ho chiesto all’Atac di controllare se ci sono requisiti per sciogliere immediatamente il contratto con la ditta che fa manutenzione, l’Atac mi ha detto che ci sono e quindi questa settimana sara’ risolto il contratto e si affideranno i lavori ad altro soggetto”. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite di ‘Non e’ l’arena’ su La7, risponde cosi’ a una domanda sulla chiusura della stazione Repubblica della metropolitana dopo l’incidente alla scala mobile.

La sindaca parla anche del caso De Vito, il presidente dell’Assemblea capitolina arrestato con l’accusa di corruzione nell’ambito di un filone dell’inchiesta sullo stadio della Roma. “Siamo furiosi, non ce l’aspettavamo. Abbiamo reagito immediatamente, abbiamo espulso Marcello De Vito, la reazione c’e’ stata e abbiamo immediatamente preso le distanze. Noi non vogliamo tornare al passato” rimarca Raggi, che commenta anche un’intercettazione di De Vito. “Fanno male queste parole, molto male – dice la sindaca – Nessuno si aspetta da una persona che gioca in squadra che sia passata con l’avversario. Giusto prendere le distanze. Continueremo a non arrenderci. Non mi arrendo al fatto che Roma possa cambiare. La stragrande maggioranza dei romani e’ fatta da cittadini perbene che vogliono cambiare passo rispetto al passato”.

Lo stadio della Roma si fara’ o no? “Io ho fatto una due diligence e alla luce di quanto accaduto ne sto facendo fare un’altra – risponde Raggi – E’ evidente che io non posso sottoporre l’amministrazione capitolina a un danno erariale perche’ poi paghiamo tutti”.

(Adnkronos)