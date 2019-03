Gilet gialli, 73enne travolta da carica polizia

La donna in piazza tra i manifestanti ha riportato diverse fratture del cranio ed ematomi. La procura di Nizza ha avviato un’inchiesta

Nizza, 24 mar. (AdnKronos) – Sporgera’ denuncia la famiglia della donna 73enne, ferita ieri mattina a Nizza a seguito di una carica della polizia, durante una manifestazione dei gilet gialli, mentre la procura di Nizza ha avviato un’inchiesta. Poche decine di gilet gialli erano riunite in piazza a Nizza, sorvegliate dalla polizia presente in forze. Tra i manifestanti, come si e’ visto poi dalle immagini diffuse da France 3 Cote d’Azur, la militante di Attac, 73enne, capelli bianchi, che scandisce lo slogan ‘Liberta’ di manifestare’ e agita una bandiera proprio vicino agli agenti. Pochi minuti piu’ tardi i poliziotti caricano per evacuare la piazza e la donna viene travolta riportando diverse fratture del cranio ed ematomi.

(Adnkronos)