Famiglia travolta da auto impazzita

Morto il nonno, gravissima una giovane mamma. Ricoverato anche bimbo di 20 mesi: non e’ in pericolo di vita. La prima ipotesi e’ un malore del ragazzo che si trovava alla guida della vettura



Verbania, 24 mar. (AdnKronos) – Un’intera famiglia travolta da una macchina impazzita guidata da un giovane di 25 anni. E’ successo sabato sera a Intra, una frazione di Verbania. Nonno, nonna, mamma e il piccolo di 20 mesi sul passeggino camminavano quando l’autista di una Ford Fusion ha perso il controllo e li ha travolti.

L’uomo, 54 anni, e’ stato sbalzato sulla strada sottostante, un volo di un paio di metri e per lui non c’e’ stato niente da fare; il bambino di 20 mesi e’ subito stato portato al Dea del Castelli e non e’ in pericolo di vita, mentre gravissima e’ la madre, 34 anni, di origini straniere. In codice giallo anche la nonna di 58 anni, secondo quanto riferisce il sito de ‘La Stampa’. La prima ipotesi e’ un malore del ragazzo che si trovava alla guida della vettura.

(Adnkronos)