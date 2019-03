Termini Imerese, sindaco si dimette /Video

Il primo cittadino e’ indagato nell’ambito di un’inchiesta per voto di scambio. “Ho la coscienza a posto” ha detto in un messaggio audio ai cittadini



Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – Si dimette il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta. Ad annunciarlo e’ lo stesso primo cittadino in un messaggio audio: “Fra poche ore mi rechero’ al mio studio per ufficializzare le mie dimissioni”, ha detto con la voce rotta dall’emozione il sindaco di Termini Imerese a un quotidiano locale. Giunta era stato eletto nel 2017, a guida di una coalizione di centrodestra. Nel messaggio audio spiega che sta spedendo la Pec al segretario comunale per comunicare le sue dimissioni dalla carica di sindaco di Termini Imerese. “Come sapete ho ricevuto 15 giorni fa insieme con 96 persone un avviso di garanzia per motivi strettamente connessi alle ultime amministrative e per le regionali dello stesso anni – ha detto in una diretta Fb -. A oggi io non ho ancora avuto il tempo, tramite i miei avvocati, di acquisire la documentazione che mi riguarda. Non ho avuto il tempo di acquisire le notizie. Ho la coscienza a posto. Sono certo di dimostrare la mia totale e assoluta estraneita’ ai fatti a me contestati. Nonostante cio’ ritengo che nell’interesse della mia citta’, che amo, io rassegno le dimissioni. E mi dimetto con grande dolore visto che stavamo ottenendo ottimi risultati. Ma l’ho fatto perche’ cosi’ riusciro’ meglio a difendermi da una serie di attacchi personali violenti di questi ultimi giorni. Devo ringraziare tutti gli assessori, i consiglieri comunali i dipendenti comunali per il lavoro svolto”. Giunta e’ indagato nell’ambito dell’inchiesta per voto di scambio che vede tra gli indagati anche l’assessore Salvatore Cordaro e il deputato Alessandro Arico’. “Ho grandissimo rispetto per la magistratura sia quella inquirente che giudicante. Non e’ una frase fatta – dice Giunta – Sono avvocato e tornero’ a fare l’avvocato. Non sono mai stato duro negli attacchi. Sono fatto cosi’. Ho rispetto per la persona umana. Profondo rispetto. Quel rispetto che qualcuno che con i capelli bianchi dovrebbe avere – aggiunge Giunta – godendosi una lauta pensione e non gettare e continuare a spargere veleno”. E con voce quasi singhiozzante ha terminato il suo messaggio con parole di gratitudine per la citta’ e chiudendo con un “grazie e un arrivederci presto…”.

(Adnkronos)