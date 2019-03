Pmi: zaia, ‘veneto sviluppo performante e sempre piu a fianco delle imprese’ (2)

(AdnKronos) – ‘Ricordo che, – precisa Luca Zaia – anche in una Regione virtuosa come la nostra, ritenuta dalla Germania come uno dei primi dieci partner commerciali alla stregua di uno stato nazionale, un territorio dove la disoccupazione e al 6,6 per cento, attraverso Veneto Sviluppo abbiamo dato risposte e supporto concreto alle imprese che chiedevano aiuto. E questo e un impegno che continueremo a sostenere, sempre piu a fianco delle nostre imprese. ‘

Concetto rafforzato nell’occasione dall’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato. ‘La crisi economica ha messo a dura prova il tessuto economico regionale – ha spiegato Marcato – ricordo che il 97% delle nostre imprese hanno meno di dieci dipendenti. Nel momento della crisi due sono le cose che ci hanno chiesto: da un lato di supportarle nei percorsi di ricerca e innovazione, che abbiamo sostenuto con investimenti pari a 140 milioni di euro, e dall’altro di aiutarli nell’accesso al credito. Questo le imprese continuano a chiederlo e attraverso Veneto Sviluppo abbiamo dato le risposte che il sistema imprenditoriale si aspettava, tenendo in considerazione che il tema dell’occupazione e soprattutto sociale. ‘

(Adnkronos)