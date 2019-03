Nave da crociera in panne

Problemi a un motore al largo della Norvegia, evacuati 1300 passeggeri

Oslo, 23 mar. (AdnKronos/Dpa) – Una nave da crociera e’ stata bloccata da problemi a un motore al largo della Norvegia. I soccorsi sono scattati per evacuare i 1300 passeggeri. La nave, la Viking Sky, ha segnalato il guasto mentre si trovava in balia delle onde non lontano dalle coste rocciose, come riferisce la polizia della provincia di More og Romsdal e come hanno mostrato le immagini trasmesse dall’emittente NRK. Nella zona si sono attivati diversi elicotteri e altre imbarcazioni.

(Adnkronos)