Il presidente Bui in udienza da Papa Francesco

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha partecipato all’udienza con Papa Francesco organizzata per il Centenario dell’Istituto Barbarigo di Padova. La delegazione, composta da oltre 1300 persone tra alunni, docenti, personale della scuola, genitori, familiari, ex allievi e dai rappresentanti istituzionali di Padova, ha potuto così essere accolta dal Pontefice in Vaticano. Dopo l’udienza, il vescovo Claudio Cipolla ha celebrato una messa dall’altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro.

“Ho fortemente voluto prendere parte a questo magnifico pellegrinaggio – ha detto il presidente Bui – perché come Provincia negli anni abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con l’Istituto Barbarigo che quest’anno celebra il suo primo centenario ed è un punto di riferimento per l’educazione cattolica e scolastica di tutto il territorio. E’ stata una giornata unica e credo che il Papa abbia il dono di leggere i nostri cuori senza troppe parole. L’incontro ha sicuramente lasciato un segno in tutti noi. Ringrazio don Cesare Contarini, Rettore del Barbarigo, per l’invito e per aver saputo organizzare iniziative tanto importanti per questo primo centenario. Sicuramente ai ragazzi e alle loro famiglie resteranno ricordi e messaggi che li accompagneranno per tutta la loro vita”.

(Provincia di Padova)