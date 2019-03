Este: Teatro per “Femminilità 2019”: “Le testimoni” per la regia di Eleonora Fuser

Teatro per “Femminilità 2019”: “Le testimoni” per la regia di Eleonora Fuser

Dettagli Categoria: News dal Comune Pubblicato Venerdì, 22 Marzo 2019 12:00 Visite: 26

Domenica 24 marzo, ore 16.30 al Teatro dei Filodrammatici

“Le testimoni. Memoria di donne tra i due grandi conflitti mondiali”, all’interno del programma “Femminilità 2019” promosso dal Comune di Este.

Il contesto storico del secolo scorso, il lavoro femminile e gli episodi di rivolta delle donne contro l’orrore delle due guerre hanno costituito lo spunto per la stesura e la messa in scena da parte della Compagnia Sottosopra di Bagnoli di Sopra con la regia di Eleonora Fuser.



Il fulcro della rappresentazione è costituito dalla dimensione pubblica assunta dalla donna in quel difficile periodo storico; dimensione che ha permesso di ridisegnare i ruoli femminili affidando alle donne un potere inedito di iniziativa.



Ingresso unico 6,00 €.Per informazioni: Compagnia Sottosopra 3496633118 o 3397688265

Successiva rappresentazione: “Otto donne e un matrimonio”, venerdì 29 marzo – ore 21.00 con l’Associazione culturale Villa Dolfin Boldù

Vedi qui il programma completo di “Femminilità IeriOggiDomani 2019”