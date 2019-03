Vicenza: guardia costiera sequestra 7 tonnellate di sgombro in arrivo dall’olanda

Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – Nella giornata di ieri 21 marzo, nella rete dei controlli e del monitoraggio sul commercio di prodotto ittico nella Regione Veneto operati dalla Guardia Costiera di Venezia, e finita una ditta del vicentino, attiva nel settore dell’importazione dall’estero e successiva distribuzione sul territorio di prodotti della pesca.

Sotto il coordinamento del 9 Centro Regionale di Controllo Area Pesca del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Venezia, i militari della Sezione Polizia Marittima hanno posto sotto sequestro oltre 7 Tonnellate di sgombro congelato importato dall’Olanda.

All’azienda sanzionata, che deteneva il prodotto in conto-deposito presso una piattaforma logistica a temperatura controllata, e stato contestato che, in qualita di operatore del settore alimentare, comunque regolarmente registrato presso la competente Autorita sanitaria, ometteva di comunicare all’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), l’acquisizione, come primo destinatario nazionale, della merce proveniente da importazione da altro Stato membro (Olanda).

(Adnkronos)