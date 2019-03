Vicenza: guardia costiera sequestra 7 tonnellate di sgombro in arrivo dall’olanda (2)

(AdnKronos) – Tale comunicazione, definita pre-notifica dell’arrivo dei prodotti di origine animale destinate al consumo umano, si rende necessaria per garantire la sicurezza dei consumatori, dando la possibilita agli organi di vigilanza di conoscere in ogni momento l’ubicazione degli alimenti ed i relativi lotti, cosi da garantire, oltre che i controlli, anche l’eventuale blocco ovvero il ritiro in caso di emergenze o allarmi alimentari.

L’operazione, che si inserisce nell’ambito delle attivita di contrasto all’importazioni illegali di prodotti ittici che la Guardia Costiera di Venezia espleta costantemente nel corso di tutto l’anno, si e conclusa, oltre che con il sequestro della merce, anche con l’elevazione di sanzioni amministrative per oltre 3.000 euro.

La Guardia Costiera di Venezia proseguira nel corso della stagione estiva le proprie attivita di vigilanza a tutela consumatore attraverso una costante presenza sul territorio con la verifica delle condizioni igienico sanitarie del prodotto ittico, la repressione di frodi in commercio, la presenza della documentazione comprovante la completa tracciabilita, il controllo della corretta etichettatura; sforzi finalizzati ad evitare che sulle tavole dei consumatori possano finire prodotti potenzialmente nocivi alla salute pubblica.

