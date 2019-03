Due parrocchie “sorelle” che in questa Quaresima intensificheranno ancora di più la collaborazione, grazie a un’iniziativa inedita. Si tratta di Stanghella e Stroppare, che venerdì 29 marzo organizzano una Via Crucis per le vie di Stanghella. Immagini e voci-guida in corrispondenza delle varie stazioni aiuteranno i fedeli ad accostarsi al mistero della Pasqua.

Leggi il servizio della Difesa del popolo

(Diocesi di Padova)