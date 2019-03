19 febbraio 2019 – A seguito di esposti pervenuti, alle ore 07.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l’appartamento posto al quarto piano di uno stabile di via Pierobon (Zona San Carlo Arcella). L’esposto riguardava l’andirivieni di alcune persone non residenti nel condominio, viste entrare nel predetto alloggio di notte arrecando disturbo agli altri condomini. Avuto accesso all’appartamento, appariva da subito evidente che i locali erano destinati ad essere subaffittati. Ogni locale infatti era chiuso a chiave (le chiavi le assegnava personalmente la affittuaria, donna di nazionalità nigeriana) e accessoriato con frigorifero e televisore. Le persone trovate all’interno, tutte di nazionalità nigeriana e regolari sul territorio italiano, dichiaravano di pagare circa 250,00 euro mensili per usufruire dell’alloggio. La donna tale P.J. di anni 42 veniva sanzionata per la struttura ricettiva abusiva ex L.R.11/2013 e deferita all’Autorità Giudiziaria per non aver segnalato le persone entro le 24 ore all’autorità di P.S. art. 109 TULPS.

(Polizia locale Padova)