Milano, 22 mar. (AdnKronos) – Il gruppo Rino Snaidero, attivo nella produzione e commercializzazione di cucine, ha creato Snaidero China, una joint venture con il partner Hi-Season Trading di Pechino, finalizzata alla distribuzione in via esclusiva del prodotto Snaidero sui canali retail e contract cinesi. Hi-Season Trading opera nella distribuzione a gestione diretta di elettrodomestici di fascia alta importati da Italia, Germania e Francia, attraverso una rete di circa 250 negozi in oltre 70 citta’ della Cina.

La joint venture ha sede a Pechino e ha come obiettivo iniziale quello di aprire quattro flagship store monomarca Snaidero a Pechino, Shanghai, Shenzhen, Chengdu. La prima apertura e’ gia’ stata pianificata per il mese di giugno di quest’anno a Pechino ed entro il 2019 ci saranno le inaugurazioni nelle altre tre citta’. A seguire, sono previste altre aperture di negozi con partner locali o sub-dealers, sotto la diretta gestione di Snaidero China. La produzione delle cucine per il mercato cinese sara’ concentrata integralmente nello stabilimento di Majano, in provincia di Udine.

“La nascita di Snaidero China rappresenta un ulteriore passo importante, dopo l’acquisizione della maggioranza del gruppo Snaidero da parte del gruppo Dea Capital, per costruire una presenza strutturata in Cina, Paese che puo’ offrire opportunita’ significative per noi, data la dimensione del mercato e il suo potenziale sviluppo nel prossimo futuro”, ha spiegato Massimo Manelli, Amministratore Delegato di Rino Snaidero.

(Adnkronos)