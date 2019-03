Latina ospite per l’ultima di regular season, poi spazio ai play off

Domenica 24 marzo alle 18.00, tutti alla Kioene Arena. Da oggi scattano le prevendite per la sfida di play off del 7 aprile: ecco i dettagli. Travica: «vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. Ma guai abbassare la guardia, Latina vorrà vincere». Intrattenimento con due crew di ballo durante Padova-Latina e prima della sfida di Superlega spazio al “match” tra Sponsor e Stampa

Mancano due giorni all’ultimo appuntamento di regular season 2018/19. Alle ore 18.00 di domenica 24 marzo la Kioene Padova ospiterà la Top Volley Latina: poi spazio ai quarti di finale play off scudetto. Una qualificazione già blindata dall’8° posto matematico, ma che potrebbe diventare anche 7°. Tutto dipenderà non solo dal risultato del match contro Latina, ma anche dall’anticipo tra Trento e Monza che si giocherà sabato 23 marzo (ore 20.30). Attualmente Padova è 8° a quota 37 punti, preceduta a 39 da Monza.

«Domenica giocheremo davanti al nostro pubblico – dice il capitano Dragan Travica – e siamo contenti di tornare alla Kioene Arena dopo due sfide giocate consecutivamente in trasferta. Nonostante Latina non abbia obiettivi in ballo in quanto già salva, di sicuro vorranno chiudere in bellezza. Per questo motivo non dovremo abbassare la guardia. Ricordiamo bene la sfida d’andata e conosciamo il loro potenziale». A prescindere da come terminerà la regular season, ai quarti di finale i bianconeri potrebbero incrociare Perugia, Trento o Civitanova. I play off inizieranno domenica 31 marzo con Padova che affronterà questo primo match fuori casa. «Poco importa con chi dovremo giocare – continua Travica – perché sappiamo che sono tutti avversari di assoluto spessore. Ora però concentriamo le nostre forze sulla sfida contro la Top Volley, con i tifosi a darci una mano come sempre grazie al loro sostegno».

INTRATTENIMENTO CON IL BALLO DI DUE CREW. Domenica 24 marzo il match tra Padova e Latina sarà accompagnato nelle pause set da Candy Crew e Sorry Mama, due gruppi di ballo della Polisportiva Vigodarzere. Due Crew hip hop giovanissime unite dalla passione per la danza urbana in tutte le sue forme.

CURIOSITA’: SOCI VS STAMPA. Prima della sfida di Superlega di domenica, torna il tradizionale appuntamento della sfida dal sapore sportivo-goliardico tra gli Sponsor della Kioene Padova e i media locali. Giunta alla sua quinta edizione, questa partita avrà lo scopo di cimentare lo spirito di collaborazione tra la Società bianconera e i media che abitualmente seguono la squadra. Per la “Stampa” c’è voglia di rivincita, dato che tutte le 4 precedenti edizioni sono state vinte dalla compagine degli Sponsor.

PLAY OFF: PREVENDITE DA OGGI E PRELAZIONE PER GLI ABBONATI. In attesa di scoprire quale sarà l’avversario della Kioene, da oggi sono state aperte ufficialmente le prevendite per la 2° giornata di Quarti Play Off Superlega Credem Banca. La sfida si giocherà domenica 7 aprile alle ore 18.00 alla Kioene Arena.

Per gli abbonati sarà possibile esercitare la prelazione fino al 31 marzo. Tutti gli abbonati potranno usufruire di tariffe agevolate. Gli abbonati di settori numerati potranno inoltre mantenere il proprio posto. Dal 1° aprile i posti non prelazionati saranno messi in libera vendita e non sarà possibile beneficiare delle tariffe agevolate. Nella sezione “Biglietteria – Biglietti Play Off” del sito www.pallavolopadova.com è possibile trovare tutte le istruzioni per esercitare la prelazione. Si ricorda che le prevendite avverranno esclusivamente on-line.



