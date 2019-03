La nuova costruzione, dedicata a San Benedetto, e’ ispirata al capolavoro di Gaud?, la ‘Sagrada Familia’ a Barcellona.



Lamezia Terme, 22 mar. – (AdnKronos) – La nuova Concattedrale di Lamezia Terme sara’ inaugurata lunedi’ 25 marzo alle 18. Il rito di consacrazione sara’ celebrato dal cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santita’ papa Francesco. Fortemente voluta dal vescovo Luigi Antonio Cantafora, l’iniziativa della nuova costruzione, dedicata a San Benedetto, anche per ricordare le numerose abbazie benedettine della Calabria, venne annunciata da Benedetto XVI, durante la sua visita a Lamezia nell’ottobre del 2011.

A seguito di un concorso internazionale la progettazione venne affidata a Paolo Portoghesi, che ha dedicato molto del suo lavoro al tema dell’architettura sacra, costruendo la grande Moschea di Roma e sette chiese cattoliche a Salerno, Terni, Cesena, Castellaneta, Treviso, Vicenza e Calcata, oltre a progettare edifici dedicati alle tre religioni del Libro. La costruzione, iniziata nel 2016, comprende un insieme di funzioni religiose e caritative e un Auditorium che puo’ ospitare 800 persone e anche essere diviso in varie sale per riunioni.

La centralita’ dell’altare e la visibilita’ fin dall’ingresso dei sacri segni: l’altare il Tabernacolo e il Fonte Battesimale, rispondono alle esigenze della liturgia rinnovata dal Concilio Vaticano II, pur mantenendo alcuni elementi, come l’abside e la simmetria dell’organismo, caratteristici della tradizione millenaria della Chiesa Cattolica.

La facciata e’ affiancata da due porticati che si protendono in avanti per accogliere i fedeli e una grande piazza comunale e’ prevista per collegare il sagrato della con-cattedrale con il municipio esistente e dare alla citta’ uno spazio per manifestazioni collettive adeguato alle esigenze della sua popolazione. La struttura, studiata dall’ingegnere Odine Manfroni, e’ realizzata in gran parte in acciaio per garantire la resistenza ai terremoti, cosi’ che quella di Lamezia si puo’ considerare la prima ‘cattedrale d’acciaio’, costruita in Italia.

I lavori strutturali e architettonici, diretti dall’ingegnere Francesco Stella, sono stati integralmente realizzati da imprese calabresi con grande efficienza e celerita’. Obiettivo fondamentale della con-cattedrale e’ quello di esprimere l’unita’ spirituale delle tre citta’, Nicastro, Sambiase e S. Eufemia, che unendosi hanno creato Lamezia Terme diventata, per numero di abitanti, la terza citta’ della Calabria.

Al compimento dell’opera hanno collaborato, tra gli altri, artisti come Luigi Frappi, che ha dipinto nella cappella del fonte battesimale il paesaggio del Giordano, Paolo Borghi, che ha realizzato il crocifisso sospeso, l’ambone in terra cotta e le immagini della Vergine e di San Benedetto, Erio Carnevali, autore delle vetrate del portale, e Rita Rivelli, che ha dipinto nell’abside le immagini del Cristo e dei santi piu’ venerati dai fedeli lametini. Antonio Gaud?, autore della celebre chiesa della Sagrada Familia a Barcellona, a chi gli diceva che la sua sarebbe stata l’ultima delle cattedrali, rispondeva profeticamente: “No, sara’ la prima di una nuova serie”. A Lamezia i due campanili, alti 40 metri, si ispirano al capolavoro di Gaud?, consacrato da Benedetto XVI nel 2010.

