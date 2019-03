Incendio in carrozzeria, 5 auto distrutte

Padova, 22 mar. (AdnKronos) – Alle ore 5.15, i vigili del fuoco sono impegnati in via Lussemburgo nella zona Camin di Padova per un incendio divampato all’interno di un’azienda di ricambi industriali. Le squadre accorsi con tre autopompe, due autobotte, un’autoscala e un carro bombolare con 22 operatori da Padova, Piove di Sacco e con i volontari di Santa Giustina, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, salvaguardando la parte espositiva del capannone di circa 1000 mq contenente scocche e ricambi.

Nel rogo sono andati distrutte 5 autovetture, 7 motocicli, 2 furgoni e un muletto oltre alle attrezzature di lavorazione e danni strutturali al capannone. Un’azienda dolciaria attigua e stata contaminata dai fumi della combustione. Le operazioni di spegnimento sono state coadiuvate dal funzionario di guardia e successivamente dal comandate provinciale Vincenzo Lotito intervenuto sul posto. Sono ora in corso l’operazione di completo spegnimento di tutti i focolai e l’accertamento delle cause da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

(Adnkronos)