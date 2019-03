Il denaro usato responsabilmente. Banca Etica compie vent’anni

L’8 marzo 1999 apre in piazzetta Forzatè a Padova la prima filiale di Banca Etica. Un’inaugurazione arrivata dopo oltre quattro anni di lavoro collettivo di tanti volontari, cooperatori, pacifisti, ecologisti uniti dal sogno di aprire una banca diversa, alternativa e capace di rispondere alla domanda: “dove e per cosa posso investire i miei soldi?”. I numeri: 17 filiali in Italia, una a Bilbao in Spagna e uffici a Madrid e Barcellona, 283 dipendenti, 42.500 soci, 70 milioni di euro di capitale sociale, impieghi per 916 milioni, raccolta di risparmio per un miliardo e mezzo.

(Diocesi di Padova)