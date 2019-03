– BALE, Svizzera, 22 marzo 2019 /PRNewswire/ — Fin da quando hanno annunciato la loro collaborazione nel 2011, Hublot e Ferrari hanno sempre creato orologi con design e motorizzazioni unici. Ogni nuova edizione presenta un nuovo stile. Quest’anno Hublot presenta un pezzo aereo ed elegante correlato all’universo “Gran Turismo”. Il lancio dell’orologio Classic Fusion Ferrari GT, il cui design estremamente innovativo integra il nuovo movimento di manifattura UNICO in una carrozzeria dalle linee distinte e dinamiche, vede Hublot e Ferrari scrivere un nuovo capitolo della loro partnership.

La lunga collaborazione tra Hublot e Ferrari e’ unica nel suo genere e fonte inesauribile di ispirazione creativa che intreccia il destino di queste due prestigiose case. Dal Big Bang Ferrari all’MP-05 LaFerrari o al Techframe, la corsa all’innovazione e alla raffinatezza racchiude l’inarrestabile slancio creativo che anima il Centro Design Ferrari e il team Hublot. Fin dall’inizio della loro unione, Hublot e Ferrari sono stati coinvolti soprattutto nel mondo delle corse e della Formula 1 con le edizioni del Big Bang Ferrari. Dal 2017, con il Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph, che ha celebrato il 70 anniversario della Ferrari, Hublot e Ferrari sono entrate nell’universo GT e quest’anno si spingono ancora oltre in questo mondo che ha sempre definito una filosofia di viaggio che coniuga tradizione, eleganza e perfezione tecnica.

“Guidare su lunghe distanze ad alta velocita’, nel comfort e con stile”. Questa e’ la sintesi dello spirito “Gran Turismo”, termine che definisce anche una categoria di auto di lusso di serie limitata e ad altissime prestazioni. Il mondo GT e’ fatto di innovazione e raffinatezza, con la passione e l’amore per la meccanica, le prestazioni e l’innovazione: valori condivisi da Ferrari e Hublot. Come vibrante omaggio alle vetture “Gran Turismo”, Hublot e Ferrari hanno deciso quest’anno e per la prima volta di unire il loro senso di creativita’ estetica e innovazione meccanica in un Classic Fusion, un telaio di orologeria al tempo stesso tradizionale e moderno, in linea con i codici stilistici dell’universo GT. Altra novita’: il famoso movimento di manifattura UNICO e’ stato inserito in una cassa Classic Fusion del diametro di 45 mm. Si tratta del secondo dei calibri cronografici creati da Hublot, presentato nel 2018 (HUB1280). Protetto da quattro brevetti, questo movimento cronografico flyback a carica automatica, con frequenza di 4 Hz (28’800 A/h) e ruota a colonne visibile dal lato del quadrante, presenta caratteristiche tecniche degne di un campione, in particolare con uno spessore di soli 6,75 mm e una riserva di carica di 3 giorni, molto utile nella vita quotidiana. Il nuovissimo Classic Fusion Ferrari GT e’ disponibile con tre diverse casse: in titanio (edizione limitata a 1.000 pezzi), in King Gold (edizione limitata a 500 pezzi) e in carbonio 3D (edizione limitata a 500 pezzi).

Novita’ assoluta nel mondo dell’alta orologeria, il carbonio 3D e’ un composito a matrice polimerica (PMC) realizzato con fibre tridimensionali. Questo materiale altamente tecnologico, molto apprezzato negli sport motoristici, presenta eccezionali qualita’ di resistenza e, nel caso del Classic Fusion Ferrari GT, offre un leggero ma robusto strato protettivo al movimento di manifattura UNICO. Progettato dal “Centro Stile Ferrari”, il nuovo Classic Fusion Ferrari GT e’ fedele all’immagine delle creazioni che escono dai laboratori di Maranello. Il suo design e’ molto contemporaneo: Hublot ha lavorato sul motore e la Ferrari sulla carrozzeria. Una delle caratteristiche principali del design del Classic Fusion Ferrari GT e’ la cassa, concepita come un vero e proprio elemento sospeso concentrico che esalta la presenza del quadrante e il sofisticato processo di lavorazione. A questo scopo, i designer del “Centro Stile Ferrari” hanno messo a frutto la loro esperienza, costruendo ponti tra il design automobilistico e la motorizzazione orologiera, dimostrando cosi’ di amare il proprio lavoro e di superare loro stessi in progetti diversi da quelli riguardanti le automobili.

Completamente diverso, ma decisamente complementare al Techframe lanciato nel 2017, il Classic Fusion Ferrari GT e’ un orologio per gli appassionati di meccanica eccelsa che vogliono esibire uno stile contemporaneo e raffinato. Il quadrante e’ trasparente grazie all’impiego di vetro zaffiro e svela la meccanica di alta precisione del calibro UNICO HUB1280, con il famoso Cavallino rampante che compare a ore 12. Ogni dettaglio e’ stato sottoposto a meticolose rifiniture come il filo rosso intorno al vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, riferimento stilistico al leggendario colore Ferrari. I cinturini del Ferrari GT Classic Fusion sono stati finemente realizzati in caucciu’ nero e rivestiti in pelle Schedoni, come i sedili delle auto da corsa di Maranello. Rotondo come un tachimetro da corsa, il nuovo Classic Fusion Ferrari GT e’ un pezzo per il nostro tempo, con particolare attenzione all’ergonomia e uno spessore di soli 13,15 mm, una rarita’ per un cronografo flyback integrato. Questo orologio dal design innovativo, arioso e di rara eleganza apre un nuovo importante capitolo nella partnership di eccellenza tra Hublot e Ferrari.

HUBLOT

Fondata in Svizzera nel 1980, HUBLOT si distingue per il suo approccio innovativo e pioneristico, iniziato con la scelta di combinare oro e caucciu’: l'”Arte della Fusione” nasce dall’immaginazione visionaria del suo Presidente, Jean-Claude Biver ed e’ animata dalla forza propulsiva di Ricardo Guadalupe, CEO del brand dal 2012.

La nascita dell’iconico modello Big Bang nel 2005, vincitore di numerosi premi, ha aperto la strada a nuove collezioni di punta (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) con complicazioni semplici o piu’ sofisticate, che testimoniano l’eccezionale DNA della manifattura orologiera svizzera, protagonista di una crescita folgorante.

Attenta a preservare i suoi savoir-faire tradizionali e guidata dalla filosofia “Be First, Different and Unique”, la Maison svizzera da’ prova di una costante ricerca d’avanguardia, attraverso i suoi materiali innovativi (l’oro inscalfibile Magic Gold, le ceramiche dai colori vivaci e lo zaffiro), e la creazione di movimenti di manifattura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Oggi HUBLOT si proietta verso un futuro visionario per una Maison di Alta Orologeria: quello della collaborazione con i grandi eventi del nostro tempo (FIFA World CupTM, UEFA Champions LeagueTM, UEFA EUROTM e Ferrari) e con i piu’ brillanti ambasciatori del momento (Kylian Mbappe’, Usain Bolt, Pele’).

Scopri il mondo di HUBLOT nella nostra rete di boutique nelle citta’ piu’ grandi del mondo: Ginevra, Parigi, Londra, New York, Hong Kong, Dubai, Tokyo, Singapore e su HUBLOT.com

