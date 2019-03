Gas metano in casa: perche’ garantisce risparmio e sicurezza?

(Catania, 22 marzo 2019) – Catani, 22 marzo 2019 – Al giorno d’oggi, unire risparmio e sicurezza nella gestione dell’economia familiare riveste carattere di particolare importanza. In quest’ottica, l’utilizzo del gas metano per uso domestico svolge un ruolo basilare. Benefici del gas metanoPerche’ quindi utilizzare il Gas Metano? -Con un’efficienza che arriva al 92% dell’utilizzo diretto, garantisce una riduzione del consumo di energia, con diretta percezione sui costi in bolletta; -Si paga quanto effettivamente consumato, per via dello sfruttamento del contatore, senza sprechi alcuni; -Riduce notevolmente l’emissione di gas serra della nostra casa, con conseguente riduzione dei danni ambientali e quindi benefici per noi, la nostra famiglia e la societa’ in toto.

Non meno importanti possono essere considerati altri benefici, quali ad esempio: -Tempiu’ piu’ veloci di riscaldamento dei vari ambienti, per passare da una stanza fredda e inospitale a un ambiente caldo e confortevole; -I fuochi della cucina saranno pronti pressoche’ immediatamente per tutti gli usi; -Acqua calda sempre pronta per ogni utilizzo, senza attese spiacevoli, specie nei mesi invernali. Oltretutto, scegliendo il Gas metano di casa, contribuirete a fornire dei vantaggi non solamente al vostro ambiente, ma anche verso la qualita’ della vita a 360 gradi della nazione intera, essendo, infatti, il Gas naturale una delle principali fonti di energia a disposizione delle riserve italiane in questo settore. Le emissioni di CO2, inoltre, sono ai minimi livelli, tanto da poter definire il Gas metano come la fonte di energia piu’ pulita, verde e affidabile, grazie specialmente al suo basso grado di volatilita’. Nel nostro paese e’ presente una rete capillare di distribuzione che consente l’arrivo direttamente nelle vostre case del Gas metano, in totale regime di sicurezza, aumentata oltretutto dal fatto che il Gas stesso, grazie alla sua leggerezza, puo’ essere disperso nell’aria senza il rischio di intossicazioni o incendi. Tutte le informazioni e i prezzi piu’ vantaggiosi sono su https://taglialabolletta.it/.

Nonostante tutto, e’ sempre altamente raccomandabile da parte dei fruitori finali la scrupolosa osservazione di alcune norme di sicurezza dettate dalla legge. -Affidare i lavori a installatori competenti e certificati e non al primo che capita, magari a costi molto bassi, per utilizzare apparecchiature sempre a norma; -Seguire passo passo le norme di legge in materia di manutenzione periodica; -Negli ambienti dove sono presenti le diverse apparecchiature, sempre assicurarsi che vi sia una perfetta ventilazione; -Controllare la perfetta funzionalita’ della canna fumaria; -Tenere sempre puliti e in ordine gli augelli di emissione per garantire la fuoriuscita del gas in modo regolare; -Aver cura, in fase di cottura dei cibi, di evitare la fuoriuscita di liquidi, specie quelli in punto di ebollizione per non incorrere nel rischio di ritorni di fiamma, nei casi in cui si lasciassero inavvertitamente i rubinetti aperti; -Quando si lascia la casa per diverso tempo, aver cura di chiudere i rubinetti centrali.

Oltretutto non possiamo considerare come opzionali operazioni quali: -Controllare sovente il tubo flessibile di collegamento per evitare problemi derivanti da usura o danneggiamenti; -Consultare un tecnico specializzato nel caso in cui si dovessero notare delle irregolarita’ nella fiamma o delle colorazioni non propriamente di un azzurro scintillante; -Nel caso in cui si dovesse percepire un odore particolare di gas non accendere la luce ma aprire le finestre prima di avvertire il personale specializzatoper chiedere aiuto; -Mettersi a disposizione un rilevatore di gas, che consenta il monitoraggio costante degli ambienti per evitare fughe di gas. In commercio ne esistono di svariati tipi, per tutti i costi e tutte le esigenze.

A fronte di questi benefici, si potrebbe considerare solo un minimo piccolo svantaggio, ossia quello di poter usufruire del Gas metano solo se la nostra abitazione sia raggiunta dalla rete di distribuzione, che pero’ in Italia e’ molto capillare.

Consigli pratici di installazione dell’impianto metanoPer fruire del Gas, come prima cosa va fatta un’apposita domanda di allacciamento alle sedi regionali delle varie agenzie del Gas. Il distributore incaricato poi provvedera’ ai vari sopralluoghi e alla conseguente installazione del contatore per la misurazione dei consumi. Una volta eseguito questo passo, l’installatore certificato avra’ cura di rilasciare l’apposito codice teso a identificare l’utenza stessa. Successivamente, il personale addetto dovra’ provvedere al controllo puntuale di ogni elemento terminale (termosifone o caldaia) per prevenire perdite o malfunzionamenti di vario genere. Per quanto riguarda i costi di attivazione, elemento fondamentale da considerare e’ la localizzazione dell’abitazione. Infatti, se l’appartamento o la casa sono situati nei pressi dei punti di distribuzione, il relativo costo sara’ di poche centinaia di euro. Se, al contrario, disponiamo di locali posti in campagna o comunque isolati dai centri urbani, potremmo incorrere in costi piu’ elevati.

In definitiva, ricorrere al gas metano presenta notevoli vantaggi sotto diversi punti di vista. Le scelte energetiche aumentano in modo considerevole il comfort generalizzato di tutta la nostra casa e della nostra vita in generale, in totale sicurezza e affidabilita’.

Se dovessimo percio’ scegliere una frase rappresentativa, questa non potrebbe che essere una sola: usufruire del Gas metano e’ sicuramente un’ottima scelta.

