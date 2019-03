Fare impresa in Italia? Mission Possible! Presentato a Bologna il libro di Eric Ve’ron

(Bologna, 22 marzo 2019) – Bologna, 22 marzo 2019 – E’ sotto il segno di un ottimismo condiviso che e’ stato presentato oggi a Bologna il libro di Eric Ve’ron ‘Ho scelto l’Italia. Contro-appunti di un imprenditore europeo – . Insieme all’autore, alla tavola rotonda organizzata a Palazzo Isolani e non a caso intitolata ‘Fare impresa in Italia: Mission Possible! – , Fabrizio Togni, direttore generale di BPER Banca, e Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli Riduttori Spa.

‘Da quindici anni vivo e faccio impresa in questo grande Paese. Un Paese di opportunita’, di lavoro, di eccellenze e professionalita’. Di fronte a tanta ricchezza, trovo sorprendente la convinzione, cosi’ radicata tra gli italiani, che nel resto d’Europa tutto vada meglio. Per questo ho deciso di raccontare la mia esperienza e le ragioni per cui, dopo tanti anni passati all’estero, ho deciso di fermarmi proprio qui. In Italia abbiamo risorse di cui spesso non si parla. E abbiamo tutte le carte per risollevarci dalla crisi – , ha affermato Eric Ve’ron.

‘Considero senz’altro positivo – ha dichiarato il direttore generale di BPER Banca, Fabrizio Togni – che una voce imprenditoriale autorevole e proveniente dall’estero ci inviti a guardare con piu’ ottimismo al nostro Paese, evitando gli approcci troppo critici che spesso caratterizzano il dibattito sul fare impresa. Credo, infatti, che l’Italia non sia avviata a un irreversibile declino, come da piu’ parti si sostiene. Il nostro, anzi – ha proseguito Fabrizio Togni – e’ un sistema industriale forte e competitivo. Cio’ non significa, pero’, che i problemi non esistano. Dal confronto possono nascere proposte di miglioramento, nella consapevolezza dei ruoli diversi che i vari attori pubblici e privati del sistema economico, comprese le banche, che non dimentichiamo sono prima di tutto imprese, possono e devono svolgere per raggiungere il comune obiettivo della crescita – .

‘Stiamo vivendo una fase di profonda incertezza, in cui l’unica risposta – ha sottolineato Sonia Bonfiglioli – non puo’ che essere la continua e inarrestabile spinta verso il cambiamento, non per il gusto puro di modificare l’esistente, ma per la consapevolezza che gli scenari, le tecnologie e le regole sono in costante evoluzione – . ‘In tutto questo credere e investire come sistema paese Italia non e’ solo un’opportunita’ ma rappresenta l’unica strada perseguibile per ottenere dei risultati – , ha aggiunto la presidente di Bonfiglioli Riduttori, nel corso del dibattito, moderato da Massimo Degli Esposti, giornalista ed editorialista della redazione di Bologna del Corriere della Sera.

Con un’analisi molto puntuale, nel suo libro Ve’ron mette a fuoco quindici punti, che corrispondono ad altrettanti luoghi comuni sull’Italia che arranca, quella che non ha voglia di lavorare, paralizzata da inefficienze, incapacita’ e corruzione, smontandoli uno a uno. Cio’ che ne esce e’ una carrellata, costellata di esperienze personali, sui punti di forza del Paese. Dalla capacita’ produttiva all’etica del lavoro, dal patrimonio culturale alla qualita’ della vita, fino alle infrastrutture, tra realta’ e potenzialita’. Perche’ l’Italia – e’ il leitmotiv del libro – e’ un Paese che soffre di esterofilia ma in fondo conosce poco quello che succede all’estero e ne ha un’immagine idilliaca. Mentre avrebbe tante ragioni per essere piu’ fiero e ottimista e diventare piu’ forte in Europa.

L’AUTORE

Eric Ve’ron e’ un imprenditore franco-olandese, fondatore di Vailog, societa’ specializzata in sviluppo immobiliare industriale, che ha sede a Milano ed e’ controllata da un gruppo quotato alla borsa di Londra. Negli ultimi quindici anni ha costruito piu’ di un milione e mezzo di metri quadri di capannoni industriali in tutto il mondo, per un valore di oltre un miliardo di euro. Tra i suoi clienti, Ikea, Amazon, Leroy Merlin. Ha lavorato negli Usa, in Francia, Olanda, Portogallo e Cina. Si e’ stabilito in Italia nel 2003. Nel 2018 ha dato vita a ‘Europei in Italia – , un’associazione che vuole raccogliere le voci dei cittadini comunitari residenti in Italia, perche’ possano trovare ascolto nel dibattito pubblico sui temi che piu’ li toccano: piu’ di un milione e mezzo di europei che vivono, pagano le tasse nel nostro Paese e hanno diritto di voto alle elezioni comunali ed europee.

BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA

Bonfiglioli progetta, produce e distribuisce una vasta gamma di motoriduttori, dispositivi di azionamento, riduttori epicicloidali e inverter a livello mondiale, che soddisfano le richieste piu’ estreme ed esigenti nel campo industriale dell’automazione, delle macchine mobili e dell’energia rinnovabile. Bonfiglioli serve piu’ ambiti e applicazioni di qualsiasi altro produttore di azionamenti ed e’ leader di mercato in molti settori. Fondata nel 1956, l’azienda Bonfiglioli opera in 21 paesi, con 14 impianti di produzione e oltre 3.700 dipendenti in tutto il mondo.

BPER BANCA

BPER Banca e’ la capogruppo del Gruppo BPER, che raccoglie quattro banche territoriali (BPER Banca, Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo) per oltre 1.200 filiali a presidio della quasi totalita’ delle regioni italiane, con circa 11.500 dipendenti e 2 milioni di clienti. Sesto Gruppo bancario in Italia, comprende oltre agli Istituti di credito anche numerose societa’ prodotto e strumentali. A seguito di un processo di semplificazione avvenuto negli ultimi anni, la struttura distributiva di BPER sulla penisola comprende oggi 827 filiali ed e’ articolata in dieci Direzioni Territoriali. L’Istituto e’ inserito dal settembre 2011 nel FTSE MIB, il piu’ significativo indice azionario della Borsa Italiana che include le azioni delle 40 maggiori societa’ italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana. BPER Banca opera attraverso societa’ partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di mercato (corporate & investment banking, wealth management & insurance, leasing, factoring e credito al consumo) ed e’ in grado di offrire, grazie a una solida rete di partecipazioni e partnership, un’assistenza qualificata ai propri clienti su tutti i principali mercati internazionali.

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)