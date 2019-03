Verona, 22 mar. (AdnKronos) – “Il 29, 30 e 31 marzo a Verona si terra il Congresso Mondiale delle Famiglie, a cui pateciperanno diversi componenti dell’attuale governo per celebrare un modello di famiglia ferma a secoli fa, che non si incardina nella societa attuale e che vede la donna ancora succube dell’uomo solo pronta ad accudirlo e ad essere riproduttrice, cosi come affermano alcuni illustri relatori presenti all’evento, “perche e nella sua indole”. Lo sottolinea, in una nota, il Pd del Veneto.

Il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha detto con chiarezza che “la famiglia e comunita di affetti, non e gerarchia o politiche ideologiche o autoritarie che mirano a costringere a casa le donne” ed ha invitato tutti ad essere presenti alle contromanifestazioni che si stanno organizzando in quei giorni a Verona.

Le Democratiche Veronesi con i sindacati e con numerose associazioni hanno organizzato contromanifestazioni per il 30 marzo. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, figurano come coorganizzatori le assocazioni Isolina e #8230;, Telefono Rosa, Il Melograno, Filo di Arianna, Traguardi, Aied.

(Adnkronos)