Este: Tredicesima edizione dell’Ora della Terra

Tredicesima edizione dell’Ora della Terra

E’ l’Ora della Terra! E’ il momento di impegnarsi singolarmente e collettivamente per contrastare il cambiamento climatico, una sfida che è possibile vincere soltanto unendo le forze!



Este aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione diminuendo il flusso luminoso di 3.000 punti luce, grazie alla tele-gestione che regola la quasi totalità della pubblica illuminazione. Inoltre, dalle ore 20.30 alle 21.30, si spegneranno le luci non essenziali del centro storico e del Palazzo comunale.



Ciò permetterà un risparmio energetico pari a circa 380 kWh, nonché 190 Kilogrammi di CO2 in meno emessi nell’atmosfera.



Possono essere migliaia i gesti simbolici che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta e tutti possono aderire all’iniziativa accreditandosi al sito www.oradellaterra.org/inserisci-evento