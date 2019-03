Cristo Re. Adotti una spesa? Il 23 e 24 marzo torna l’iniziativa di solidarietà dei giovanissimi di Ac

Nella parrocchia di Cristo Re di Padova, l’iniziativa promossa dalla Caritas “Adotta una spesa”: un modo di coinvolgere la comunità a donare cibo e altri prodotti per chi è nella necessità. Una volta al mese, dopo le messe, la raccolta di generi alimentari e per l’igiene della casa. Per conoscere meglio le fragilità è nato anche il centro d’ascolto Caritas. Il 23 e 24 marzo torna l’iniziativa di solidarietà dei giovanissimi di Ac. “Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”.

Leggi il servizio della Difesa del popolo

(Diocesi di Padova)