Con zaino schermato tenta di rubare dei vestiti – Arrestato

15 marzo 2019 – Agenti del Reparto Polizia Giudiziaria intervenivano presso il punto vendita OVS di via San Fermo per un tentativo di furto. Sul posto, trattenuto presso una saletta interna, identificavano, tramite il passaporto esibito, tale S.M.A., cittadino tunisino nato nel 1977. L’uomo, veniva riferito, era stato notato nelle corsie del reparto uomo ad occultare all’interno dello zaino personale alcuni capi di abbigliamento. Quindi si dirigeva verso l’uscita del punto vendita, oltrepassando le barriere antitaccheggio senza attivarle e senza passare per le casse. Lo zaino, al controllo degli agenti, risultava con l’interno schermato da carta di alluminio. I capi di abbigliamento venivano immediatamente restituiti mentre lo zaino e il dispositivo di schermatura venivano sequestrati. Il tunisino veniva poi accompagnato presso gli Uffici di via Liberi per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici ai fini di una identificazione certa. Avuta notizia, attraverso la consultazione di idonee Banche Dati, che il soggetto risultava colpito da reiterati provvedimenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e stupefacenti, veniva immediatamente notiziata l’autorità Giudiziaria che ne disponeva l’arresto con detenzione in custodia fino alla presentazione in udienza di convalida e la celebrazione del rito direttissimo. Il giorno successivo veniva presentato innanzi al Giudice presso il Tribunale di Padova. L’arresto veniva convalidato ed il giudice disponeva l’obbligo di firma giornaliero presso la stessa P.G. procedente.

(Polizia locale Padova)