Cina: sindaco sboarina al quirinale, ‘verona oggi rappresenta tutti i comuni d’italia’ (2)

(AdnKronos) – ‘Non ci sono parole per descrivere l’emozione di essere qui oggi, unico sindaco a rappresentare l’Italia dei Comuni. ? una giornata storica, di quelle che non potro mai dimenticare. Verona scrive oggi una pagina importante della cronaca nazionale e internazionale, e poterlo vivere da sindaco e veramente motivo di orgoglio – ha commentato Sboarina, dopo essere uscito dal Quirinale -. Di fatto, con questo gemellaggio, diventiamo la prima porta verso la Cina. L’interesse nei confronti di questo accordo e davvero altissimo, per questo, in vista del 2020, siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre eccellenze”.

“L’anno del turismo tra Italia e Cina sara per noi il primo tassello concreto del gemellaggio, ci metteremo subito al lavoro affinche Verona abbia tutte le carte in regola per attrarre quei flussi turistici che l’anniversario mettera in moto. Per rendere tutto questo possibile sara necessario un potenziamento delle infrastrutture della nostra citta, dai collegamenti aeroportuali a quelli viari. Allo stesso tempo dovranno essere creati pacchetti culturali ed enogastronomici, anche attraverso la presenza di Vinitaly in Cina, che possano riscontrare l’interesse della popolazione cinese”, ha spiegato.

“A questo proposito ho incontrato proprio questa mattina il vicepresidente del National Centre for the Performing Arts di Beijing, la signora Zhu Jing, che si occupa per il governo cinese della promozione della musica, che ha dimostrato grande attenzione verso Fondazione Arena, uno dei nostri migliori biglietti da visita all’estero. Ho gia fissato, inoltre, un incontro con i rappresentanti del colosso Alibaba, per iniziare a porre quelle basi necessarie allo sviluppo di relazioni commerciali, a favore della nostra economia e del nostro territorio. Non avrei mai pensato che in un anno si arrivasse dalla bozza alla firma del gemellaggio. Un iter cosi rapido deve trovare seguito in tempi altrettanto celeri, e su questo lavoreremo con il massimo impegno ‘, ha concluso.

(Adnkronos)