Ceo Bracco Imaging: “In Cina nuovo polo nel 2021 e partnership”

Milano, 22 mar. (AdnKronos Salute) – “Per Bracco la cooperazione con la Cina e’ fondamentale e strategica. La nostra intenzione e’ quella di continuare ad investire fortemente nel Paese, dove pianifichiamo di aprire un nuovo sito produttivo entro il 2021 e dove stiamo avviando ulteriori collaborazioni con importanti compagnie del settore e con le universita’ cinesi”. A spiegarlo e’ Fulvio Renoldi Bracco, Ceo di Bracco Imaging, durante i lavori del Business Forum Italia-Cina, in corso oggi a Palazzo Barberini a Roma, a corollario della visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia.

Il manager sottolinea il peso che il gigante asiatico ha nel business dell’azienda: “Gia’ oggi il Paese rappresenta il nostro secondo mercato di riferimento, dopo gli Usa, e il 12% del fatturato. Un numero che pensiamo crescera’ molto”, prospetta il Ceo, “dato il ruolo centrale che il Paese riveste nell’area dell’Asia e del Pacifico, anche alla luce della nuova Via della seta, e dato il forte impegno del governo cinese per espandere e aumentare il livello del proprio sistema sanitario, nonche’ per sostenere la ricerca e l’innovazione proprio nel settore farmaceutico”.

Renoldi Bracco ricorda come l’azienda abbia “stabilito gia’ nel 2001 una joint venture di maggioranza tra Bracco Imaging e Shanghai Sine, realizzando tra l’altro in Cina un impianto di produzione dotato delle piu’ avanzate tecnologie disponibili”. L’impegno, ribadisce, e’ quello di continuare con investimenti e partnership.

“Una cosa a cui teniamo molto – evidenzia Renoldi Bracco – e’ il programma di job rotation che stiamo istituendo e che siamo certi contribuira’ ad aumentare la conoscenza reciproca tra i nostri collaboratori in Cina e quelli delle altre aree in cui siamo presenti, a partire dal nostro quartier generale di Milano, facilitando quindi lo scambio di competenze e di expertise a livello globale e consolidando il nostro business nell’intera regione Asia-Pacifico”.

Oggi, prosegue il Ceo di Bracco Imaging, “nel settore farmaceutico la Cina rappresenta il mercato piu’ dinamico al mondo con una crescita che, secondo le stime, raggiungera’ i 175 miliardi di dollari di valore entro il 2022. Una cifra che lo rende il Paese tra i piu’ attrattivi per gli investimenti del futuro”.

“Iniziative come il Business Forum, al quale partecipiamo con orgoglio – conclude – permettono di avvicinare ancora di piu’ i nostri Paesi per sviluppare innovazioni di cui l’intero comparto della salute potra’ beneficiare”.

