Cappella degli Scrovegni. Celebrazioni religiose per la ricorrenza dell’Annunciazione – 25 marzo 2019

Il 25 marzo 1305 avveniva la consacrazione della Cappella degli Scrovegni.

L’edificio era stato dedicato alla Vergine Annunciata esattamente due anni prima, al termine dell’edificazione.

Anche se alcuni recenti studi ipotizzano che la stesura degli affreschi fosse stata realizzata gia’ entro il 1304, e’ questa la data che tradizionalmente viene indicata come quella in cui Giotto doveva aver portato a termine i lavori del magnifico monumento voluto dal banchiere Enrico Scrovegni.

Per rendere la cerimonia inaugurale ancora piu’ sontuosa, il proprietario riusci’ a ottenere in prestito da Venezia “pannis sancti Marci”, che erano probabilmente i paramenti dell’evangelista.

Secondo una tradizione ormai consolidata, la ricorrenza verra’ segnata da due Sante Messe, celebrate in Cappella il 25 marzo 2019:

ore 11:30, celebrante don Marco Cagol, vicario episcopale per le relazioni con il territorio, e sara’ accompagnata dal coro Schola Gregoriana Monselicensis;

ore 12:30, celebrante don Lucio Guizzo, parroco degli Eremitani, e sara’ accompagnata dal coro della Fraternita’ di Comunione Liberazione.

Modalita’ di accesso

Il pubblico si presentera’ alla Cassa del Museo, dove sara’ creato un elenco nominativo redatto in ordine di presentazione fino ad esaurimento dei posti, max 35 persone per entrambe le celebrazioni.

Per informazioni

Musei Civici di Padova

telefono 049 8204551

