Campionato Regionale Karate a Padova

Sarà il Palasport del parco Brentella di Padova ad ospitare domenica 24 marzo la terza e decisiva tappa del Campionato regionale Veneto Fik (Federazione Italiana Karate). Le 60 società venete, si contenderanno ancora una volta il titolo su sei aree di gara, questa volta in una location inedita dove gli 850 atleti iscritti in tutte le categorie cercheranno i punti necessari per salire sul podio. “E’ per noi un grande privilegio chiudere l’attività regionale proprio in una importante città come Padova” ha detto il Presidente Nazionale Riccardo Mosco, che è già al lavoro per la grande manifestazione di Conegliano alla Zoppas arena dove il 6 e 7 aprile arriveranno centinaia di atleti da tutto lo stivale per i campionati italiani. L’ingesso è libero.